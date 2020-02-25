Ни одна шахта не может быть закрыта, пока люди не получат новой работы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость создания Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, предусматривающей переквалификацию и новые рабочие места для шахтеров, решение вопроса доступа к образованию для детей горняков, а также налаживание сервисов в шахтерских городах. Об этом он сказал, выступая на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевая ценность – это люди, а потому реформа угольных регионов должна быть справедливой.

По словам главы государства, такие изменения – длительные, и в течение этого времени страна будет нуждаться в угле. Но постепенно государство должно создать социально-экономические возможности для развития угольных регионов.

«Для этого Министерством развития громад и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип следующий: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы – безопасной и с достойной оплатой. Сначала новые рабочие места для этих людей. И только потом начинаем говорить об остальном», – заявил Владимир Зеленский.

Также реализация программы должна решить проблему доступа к образованию для детей шахтеров – путем создания стипендиального фонда.

Президент напомнил, что недавно он посетил шахту «Межиричанская» во Львовской области, и горняки жаловались на то, что местная школа находится в ужасном состоянии. Во время совещания глава государства поставил задачу вице-премьер-министру – министру развития громад и территорий Украины Денису Шмыгалю обеспечить ремонт школы до 1 сентября.

Он также отметил необходимость проведения аудита состояния других школ в шахтерских регионах.

По словам президента, Национальная программа также должна быть направлена на заботу о пожилых людях, в частности речь идет о досрочной пенсии и развитии современной инфраструктуры и сервисов в шахтерских городах.

Кроме того, в ходе совещания Владимир Зеленский поддержал предложение представителей отрасли по созданию Госкомитета по угольной промышленности.

Президент подчеркнул, что министр инфраструктуры должен уделить особое внимание ремонту дорог в небольших шахтерских населенных пунктах.

Также Зеленский обратился к вице-премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать возможность организации рабочих поездок по шахтерским городкам с целью изучения их состояния.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что украинский уголь должен иметь гарантированный рынок сбыта, а при продаже у отечественной продукции должен быть приоритет.