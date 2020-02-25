Что нужно знать переселенцам, которые декларируют доходы

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны указывать место регистрации согласно отметке в паспорте. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК).

Уточняется, что на «горячую линию» Национального агентства поступило большое количество вопросов: какую информацию относительно регистрации места жительства указывать внутренне перемещенным лицам в разделе «Информация о субъекте декларирования» декларации?

Национальное агентство сообщает, что место фактического проживания внутренне перемещенного лица, указанное в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица, не является местом его регистрации.

Субъекты декларирования, которые являются ВПЛ, в блоке полей «Зарегистрированное место жительства» отмечают сведения о зарегистрированном месте жительства согласно отметке в паспорте гражданина Украины (другом документе) о зарегистрированном месте жительства.

В блоке полей «Место фактического проживания или почтовый адрес, по которому Национальное агентство по предупреждению коррупции может отправлять корреспонденцию субъекту декларирования» такие субъекты отмечают адрес фактического места жительства по состоянию на конец отчетного периода или почтовый адрес для получения корреспонденции от Национального агентства.

Напомним, что в Украине переселенцы могут вернуть часть денег, уплаченных за аренду жилья благодаря налоговой скидке.