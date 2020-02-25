Важен один пункт: Политолог озвучил возможный сценарий по Донбассу

Один из возможных сценариев урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе – это пошаговое выполнение Минских договоренностей одновременно с поэтапным снятием санкций с России. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя представленный на Мюнхенской конференции по безопасности «план 12 шагов» для прекращения войны на Донбассе.

«Это один из сценариев, который более-менее вероятен. Я, например, считаю, что вероятность реализации Минских соглашений не то, чтобы близка к нулю, но на уровне 5%, максимум 10%. А вот вероятность побольше – это прекращение огня», – отметил Фесенко.

«В пресловутых "12 шагах" важен один пункт, который там есть. Это изменение санкционного режима, но не просто так. Тут я напомню другую фигуру, кто это официально предлагал: нынешний президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предлагал постепенно, пошаговое снятие санкций: прекращается огонь на Донбассе, полное прекращение огня – тогда неполное, но значительное снятие санкций. Есть договоренность о реинтеграции – вот тогда можно и полностью снять санкции, но только те, которые касаются Донбасса, не по Крыму. Такой сценарий вполне возможен, но только если Путин на это согласится», – считает политолог.

Эксперт акцентировал, что «о чем бы там кто-то ни договаривался с Путиным», если в Украине этот план не будет принят обществом, реализовать его нереально: «Вероятность этого варианта [полного] прекращения огня [и частичного снятия санкций с РФ] я оцениваю примерно в треть, даже не в 50%, и это только от России зависит. Наше общество такой план примет, такую форму. Это не урегулирование конфликта, это скорее его перевод в замороженную форму».

Напомним, в Германии на очередной Мюнхенская конференции по безопасности группой политиков и экспертов был представлен план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV