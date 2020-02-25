Данилов рассказал о главном принципе при разведении сил на Донбассе

Украинская сторона проводит разведение сил и средств на Донбассе по гуманитарным основаниям. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передет «ЛІГА.net».
«Украинская сторона разводит войска чисто из гуманитарных соображений. Нам надо увеличить количество коридоров по пересечению линии разграничения. То, что сегодня почти заблокирована Луганская область, нет никакого автомобильного прохода – усложняет жизнь нашим людям, которым мы должны помогать. Это наши украинцы. Та сторона это рассматривает только в военной плоскости», – сказал Данилов.
Он уточнил, что понимает чувства наших ребят, которые проливали кровь именно на этих участках, когда им надо отойти на условные 100-200 метров. «Но точно так же отходит и другая сторона. Более того, на участках разведения у нас меньше потерь», – считает секретарь СНБО.
«Каждое утро все высшее руководство страны получает сообщения из ООС. И когда там "0000", – ноль военных потерь, ноль раненых, ноль гражданских потерь, ноль раненых гражданских, -–это значит, что день начинается очень неплохо. Но когда в 6 – 6:30 утра я смотрю сообщение, и там есть хоть одна единица, мне становится очень трудно. Нам надо это прекратить. Потому что за этой единицей стоят люди, граждане Украины. Но речь не идет о сдаче национальных интересов», – уточнил Данилов.
Напомним, что Алексей Данилов также заявил, что возможность провести выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе осенью 2020 года существует, но для этого нужно успеть обеспечить контроль над границей и организовать совместное патрулирование территорий по хорватскому варианту.