Россия готовится к новому этапу войны на Донбассе, – эксперт

Россия хочет использовать имплементацию «формулы Штайнмайера» в Конституцию Украину для аннексии не только отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), что повлечет за собой новый этап войны на Донбассе. Такое мнение высказал колумнист Виталий Портников.

«Россия не собирается никакие Минские соглашения выполнять, но ожидает от Украины их выполнения – "формулу Штайнмайера". А зачем нужна России имплементация "формулы Штайнмайера" в Конституцию Украины: чтобы зафиксировать признание Украиной особой роли оккупированных регионов, что они имеют особый статус, что они отличаются от всех остальных», – отметил он.

«Это не означает, что их вернут. Их не вернут, но это будет конституционная основа оформления государственности, потому что Украина признает, что это отдельная территорию», – акцентировал Портников.

Эксперт пояснил цели Кремля по Донбассу на примере Грузии: «Ведь как становились самопровозглашенными республиками в других странах, в той же Грузии? Грузия отменила автономию Абхазии и Южной Осетии своей восстановленной Конституцией 1920 года. Россия этим воспользовалась и сказала: Вот теперь это пусть будут независимые государства. Они же были автономиями, Грузия сама признавала их особый статус, вот они и объявили себя независимыми странами. Это очень просто. Важно, чтобы страна, территория которой оккупирована, сама признала, что территория оккупирована не просто так, а потому что отличается от всей остальной страны».

«Так что, конечно, никто не вернет [Донбасс]. Просто нужны конституционные основания для того, чтобы решить этот вопрос. Еще одна интересная вещь – Республика Крым. Она имела особый статус, имела свой парламент. Этот парламент смог легитимно, с точки зрения Москвы, за присоединение к России», – напомнил Портников.

По его мнению, после предоставления особого статуса ОРДЛО в «Л-ДНР» проголосуют за присоединение к РФ, а Россия продолжит свою агрессивную политику по захвату территории Украины: «Они проголосуют за присоединение к России и будут аннексированы. Ну, после операции по восстановлению своей "территориальной целостности", не раньше. По "конституции" в состав "ДНР" входит вся Донецкая область, в состав "ЛНР" – вся Луганская. Эти территории будут присоединены к России после того, как их "территориальная целостность" будет восстановлена».

«Это будет следующий этап войны, как только мы предоставим особый статус – "там" сразу будут говорить, что этот особый статус распространяется на всю Донецкую и Луганскую область и их "надо освободить" от "захватчиков". Я считаю, что Россия хочет присоединить себе всю территорию Украины, а Донбасс – это просто ключ к дальнейшей экспансии», – резюмировал Портников.

Эксперт также рассказал, зачем с самого начала боевых действий на Донбассе и сейчас Кремль пытается заставить украинские власти вести прямые переговоры с представителями «Л-ДНР», о главной цели, которой Россия добилась в других вооруженных конфликтах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV