Вклады физлиц в банках выросли за месяц почти на 13% (Инфографика)

По итогам первого месяца 2020 года сохранилась тенденция роста суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Фонда.

Так, на 1 февраля 2020 года физлица (в т.ч. физические лица-предприниматели) держали в банках 487, 3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020 года:

вклады в национальной валюте составили 280, 9 млрд грн (плюс 1,4 млрд грн в месяц)

вклады в иностранной валюте составили 206, 4 млрд грн (плюс 11,5 млрд грн в месяц).

«Средства 98,3% вкладчиков в банках-участниках Фонда полностью защищенными вкладам (в размере от 10 грн до 200 тыс. грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,8% от общей суммы вкладов, составляет 203, 9 млрд грн», – говорится в сообщении.