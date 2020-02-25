В СНБО есть списки всех граждан из ОРДЛО, которые получили паспорта России

В Совете Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отслеживают ситуацию с выдачей паспортов РФ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «ЛІГА.net».

«Мы внимательно следим за количеством паспортов, которые выдаются Российской Федерацией. Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ», – сказал Данилов.

При этом он отметил, что российский народ терпит, что у него забирают деньги. «В Советском Союзе мы помогали всем в Африке. Чем это закончилось, известно. Теперь они "помогают" Осетии, Абхазии. Там небольшие суммы. А на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей они вынуждены выплачивать сумасшедшие деньги. Миллиарды долларов Путин тратит для удержания этих территорий», – объяснил секретарь СНБО.

Он также ответил на вопрос, сколько людей уже могли получить такие паспорта. «Мы считаем, что их довольно много. На сегодня это порядка 156 тыс. паспортов», – сказал Данилов.

Он также уточнил реакцию на это со стороны СНБО. «Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта», – сообщил секретарь СНБО.

Напомнимhref="http://www.liga.net/">Источник</a>Напомним, что Данилов также заявил, что украинская сторона проводит разведение сил и средств на Донбассе по гуманитарным основаниям.w.liga.net/">Источник</a>