Медиа Группы Украина для вещания на неподконтрольный Донбасс предоставит лучший контент

Кодирование спутникового телевизионного не нарушает права украинского зрителя на получение бесплатного контента. При этом спутниковое вещание – это право, а не обязанность коммерческих вещателей. Об этом говорится в заявлении Медиа Группы Украина по поводу обращения народных депутатов к президенту о введении моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов.

В заявлении отмечается, что кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов – логичный, цивилизованный шаг в развитии медийного рынка. Во всем мире у телегрупп происходит перераспределение доходов: доходы от продажи рекламы замещаются поступлениями от подписок пользователей.

«Наши телеканалы – независимые коммерческие вещатели, которые ведут такую же хозяйственную деятельность, как и все остальные бизнесы, не получая дотаций от государства, и самостоятельно инвестируют в создание программ, шоу, сериалов; развитие технической базы, оплату труда больше тысячи сотрудников», – говорится в обращении.

В то же время в Группе понимают, насколько важно, чтобы украинцы имели доступ к проверенной информации. В этой связи Группа запустила и оставляет незакодированным спутниковый сигнал информационного телеканала «Украина 24», который будет доступен на всей территории страны, в том числе и на неподконтрольных территориях. «Это наш вклад в информационную безопасность страны», – подчеркнули в Группе.

Для зрителей, находящихся на неподконтрольной территории, государство создает специальный телеканал. Понимая значимость такой коммуникации, Медиа Группа Украина для этого вещателя готова отдавать на безоплатной основе свой лучший контент – «наши праймовые сериалы, шоу, футбольные трансляции с участием украинских команд».

«Кодируя телевизионный сигнал на спутнике, а точнее – изменяя кодировку на более защищенную, мы, по сути, выполняем требование лицензии, которую нам выдает государство, а также требования правообладателей, которые продают нам права на использование определенного контента. Это сложившаяся, законодательно оформленная модель взаимодействия государства и вещателей на медиарынке, а также стандартная практика мирового рынка дистрибуции контента, направленная на борьбу с пиратством. Спутниковое вещание – это право, а не обязанность коммерческих вещателей. Национальные украинские телеканалы, получив лицензии на цифровое эфирное вещание, уже взяли на себя обязательство распространять контент бесплатно. И это обязательство выполняется – зрители с помощью передатчиков Т2 могут смотреть бесплатно 32 телеканала, как развлекательных, так и информационных», – поясняется в обращении.

В Группе считают, что призывая ввести мораторий, народные депутаты предлагают совершить необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность коммерческих субъектов. «Примерно также можно было бы поступить, предложив мобильным операторам предоставлять свои услуги бесплатно, причем только части пользователей», – уточнят медийщики.

В Группе подчеркивают, что зрители не лишились возможности смотреть украинские телеканалы. «У них исчезла возможность бесплатно смотреть определенные каналы с помощью определенной технологии. У зрителя остается возможность, благодаря технологии Т2 – цифровое эфирное ТВ, продолжать пользоваться услугой бесплатно. Или же получать доступ к контенту любых телеканалов, став абонентом одного из провайдеров программной услуги на базе удобной технологии (кабель, ОТТ, DTH)», – отмечают в медиахолдинге.

«Мы, Медиа Группа Украина, всегда открыты к конструктивному диалогу и надеемся, что такие категоричные меры как мораторий не могут вводиться в демократической стране без внимания к аргументам всех сторон. Мы признательны президенту за возможность представить позицию телегрупп. Развитие медиаиндустрии возможно только на основании взвешенных, цивилизованных решений», – резюмируется в заявлении.

Справка: медиахолдинг «Медиа Группа Украина» объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы «Футбол 1/2/3», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма», медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости «Сегодня», сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.