Невозможно ни изменить, ни удалить: Как работает электронная запись в детсады и школы на примере Мариуполя

В Мариуполе с начала текущего года работает онлайн-сервис по записи детей в школы и сады, и 400 человек уже им воспользовались. Сервис позволяет отследить продвижение дошкольника по очереди онлайн – исключив коррупцию. Работает он пока в тестовом режиме. Регистрация на сайте проходит по технологии блокчейн, благодаря чему очередь невозможно ни изменить, ни удалить. Для разных учреждений существуют разные платформы. Об этом рассказала исполнительный директор компании-разработчика Наталья Снежкова, пишет «Радио Свобода».

Людям постарше, чьи дети уже выросли, не стоит объяснять, сколько времени уходило на то, чтобы устроить ребенка в школу, а поиски свободных мест в детсадах становились еще тем испытанием на прочность для молодых семей. Для современных родителей новый сервис, внедренный в Мариуполе, упрощает эту задачу. Теперь можно, не выходя из дома, подать заявку в учреждение, выбрать не только близкую к дому школу или детсад, но и определенного учителя или воспитателя.

«На самом деле их две – одна для садиков, другая для школ. Планируем в течение месяца вводить еще для внешкольных учреждений – спортивных секций, кружков, чтобы такое же удобство было предоставлено и там. Однажды зарегистрировавшись, вы можете в один клик добавлять или забирать ребенка из очереди в любую школу. Все действия будут записаны в блокчейне – это технология, которая позволяет сделать эти данные неизменными. Есть люди, которые считают, что нет коррупции. Мы, наверное, живем в разных странах с этими людьми. Есть те, которые считают, что мы усложняем систему, потому что, к примеру, на бумажке гораздо проще. Мы так не считаем», – рассказала Снежкова.

Жительница Мариуполя Мария Бубнова, которая оформляла двоих детей «по старинке» путем прямого общения с директором школы и детсада, считает, что новый сервис исключит малейший намек на коррупцию. «Уже не будет "возьмите меня, пожалуйста", "а что мне надо сделать, чтобы вы меня взяли". Конечно, документы принести – нет вопросов, но не будет двойного диалога, мол, я хочу компьютер, а я хочу окна или какие-то деньги, к примеру. Разные слухи ходили, и во многих учреждениях Мариуполя были такие случаи. Сейчас есть четкий алгоритм, как это делается. В фейсбучной группе "Родители Мариуполя" пишут те, кто недавно устраивал ребенка, что удобно, проблем не возникает», – говорит Мария.

А вот мариуполец Ярослав Бурлаченко, зарегистрировав своего ребенка, пришел к разработчикам с вопросами. «Есть две платформы – всеукраинская и наша городская. Я на всякий случай зарегистрировал ребенка на двух. Честно говоря, не совсем понятно, как они между собой перекликаются. Второй вопрос – отображение льгот, и поскольку очередь обезличена, не ясно, как будет осуществляться обратная связь, вопросы коммуникации еще не отработаны, я считаю», – интересуется Ярослав.

Систему электронной записи используют во всех школах города, а для родителей провели инструктаж. «Эта система обеспечивает прозрачность в наличии свободных мест в школе. Если вы хотите вступить в то или иное учебное заведение, вам необходимо зайти на сайт, создать профиль, зарегистрировать своего ребенка и выбрать учреждение, в которое вы хотите подать документы. Ближе к маю месяцу все школы будут звонить зарегистрированным родителям и говорить, какие документы, согласно закону, нужно принести в школу и написать заявление», – рассказал директор мариупольской школы №26 Николай Чайкин.

Как говорят в городской администрации, программа еще дорабатывается. Два этапа уже завершены – электронная запись есть, и она стала доступной для родителей. Третий этап, который продлится до 2023 года, включает создание унифицированного и понятного интерфейса для сайтов всех 63-х школ и 150-ти садиков города.

Напомним, в Мариуполе с начала 2020 года начал работу онлайн-сервис по записи детей в школы и детские сады.