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Стало известно, приглашен ли Зеленский в Россию на парад 9 мая

25.02.20 20:51
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента Украины

Российская Федерация не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года. Об этом говорится в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса президента на запрос «Украинской правды».

Интернет-издание поинтересовалась у Офиса президента, получил ли Владимир Зеленский приглашение на парад от российской стороны, и если да, то каков был его ответ, а также, планирует ли президент Украины посетить Москву.

«По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение, – ред.) отсутствует», – говорится в сообщении.

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