Скалецкая пояснила, когда можно будет применять китайскую вакцину от коронавируса

О вакцине от коронавируса COVID-19, в частности китайского производства, и ее применении в мире можно будет говорить тогда, когда ее полностью зарегистрирует, признает и будет рекомендовать к применению международное сообщество. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в комментарии « УНН ».

«Все события, вся информация, которую мы получаем из Китая об их определенных, например, новых пересмотренных нормах изоляции, или об определенных их экспериментальных методах лечения, или об определенных наработках по вакцине – конечно, они могут иметь место. Но мы руководствуемся признанными международным сообществом и международными специалистами, доказанными данными, и на них уже готовим наши принятия решений», – отметила министр.

В частности, по ее словам, была информация о том, что срок изоляции в Китае было решено продлить, но Украина руководствуется рекомендациями ВОЗ относительно 14 дней. «Если ВОЗ будет считать, что имеется достаточно данных, и стоит пересматривать, так же они пересмотрят, тогда и мы пересмотрим. Это – взаимосогласованные действие между собой всех стран, которые следуют тем или иным данным. Китай имеет особую ситуацию, Китай имеет карантин, Китай имеет задачу более серьезного порядка: ограничить распространение. На сегодня они достигли определенного успеха, и динамика распространения уменьшается, но, скажем так, о вакцине и ее применении в мире, других странах, можно будет судить, когда международное сообщество ее полностью зарегистрирует, признает и будет рекомендовать к применению», – сказала Скалецкая.

Напомним, что в КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве,