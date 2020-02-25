На КПВВ Донбасса планируют измерять температуру у граждан

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, а также на границе с аннексированным Крымом планируют ввести температурный скрининг для граждан. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания в МВД Украины координационного совещания по ситуации по контролю за коронавирусом, написала заместитель директора департамента коммуникации в МВД Украины Виктория Навроцкая на своей странице в Facebook.

По словам Авакова, сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины. «Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей», – сообщил он.

Министр добавил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания – они будут их отправлять на дополнительные обследования.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на сейчас ситуация полностью под контролем служб в круглосуточном режиме. «Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных», – рассказал Данилов.