Большинство шахт закроют: В Украине обсуждают план спасения угольной отрасли (Видео)

Задолженность по зарплате шахтерам должны выплатить до конца апреля, на всех государственных угольных предприятиях проведут аудит. Такие задания правительству дал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли. Также глава государства предлагает начать реформу отрасли. , передает телеканал «Украина».

Горняки обеспокоены закрытием неприбыльных шахт и хотят получить свою зарплату. Долги на госпредприятиях – более миллиарда гривен. «Через неделю задолженность вырастет еще на 500 млн грн с учетом зарплаты за февраль, и в сумме составит 1,6 млрд грн», – говорит председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Профсоюзы требуют объяснений от правительства – как планируют реформировать отрасль. «Останется от 4-х до 7-ми шахт – от премьера я слышал в сентябре. Какие это шахты – мы должны знать! Где будут задействованы шахтеры? Как будут функционировать шахтерские города? А это 55 шахтерских городов! Что мы можем сказать конкретному рабочему?» – акцентирует Волынец.

Министр энергетики Алексей Оржель заверяет, что в шахтерском вопросе поспешных решений не будет, но большинство государственных шахт придется закрыть. «Мы не говорим о шоковой терапии. По каждому неперспективному шахтоуправлению мы переориентируем шахтеров на перспективные шахты. Для того, чтобы обеспечить их рабочими местами и достойной заработной платой. Но нельзя не говорить правду. Есть, действительно, те шахты, которые не будут рентабельными», – признал министр.

Жители шахтерских городов от чиновников ждут не только обещаний, но и четкий план действий. «Если прекратить работу шахт, то мы же понимаем – будут просто города-призраки. Нужно, чтобы каждый шахтер получил работу. Чтобы не было так, что сначала его сократили, а затем он получил работу. Шахтеры должны понимать, какое у них есть будущее», – комментирует народный депутат Виктория Гриб.

Запасов угля в Украине – с избытком, и отказаться от него в ближайшее время энергетикам вряд ли получится. Помочь решить проблемы украинских шахтеров может инвестор. «Мы не можем стоять в стороне от трендов, которые сейчас существуют в Европейском Союзе, в соседних странах. Не можем забывать о бурном развитии "зеленой" генерации. Но при этом мы должны помнить об энергобезопасности, помнить об объеме запасов угля, которого в стране достаточно на столетия», – поясняет генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Сейчас покупателей на добытый украинский уголь – минимум, государственные рудники убыточны, работу у шахтеров отбирает импорт электроэнергии и угля из России. Отечественный уголь лежит мертвым грузом на складах. Его могли бы покупать украинские станции вместо импортного.

А еще Украина должна прекратить закупку электроэнергии из-за рубежа. На этом акцентирует внимание президент. «О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Задача профильного министерства – определиться: каким должен быть энергобаланс страны и какая в нем доля тепловой генерации», – сказал Зеленский.

Он добавил, что шахтеры должны получить выплаты по задолженности не позднее апреля. Иначе министры сами будут сидеть без денег. «Очень прошу в ближайшие два месяца закрыть все долги перед шахтерами – полностью. Если пропустим хоть одни сутки, тогда будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату», – пригрозил президент.