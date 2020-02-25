Капуста, картофель и мясо: Что происходит с ценами в Донецкой области (Видео)

В Донецкой области продавцы овощей делают скидки, чтобы удержать покупателя. Капусту можно купить по 4 грн за килограмм, картофель – по 8, мясо – по 90.

Так, в окрестностях Покровска Дмитрий продает овощи и фрукты. Цены разные. «Ничего не подешевело. Картошка по 18, яблоки 20, лук – 12, капуста – 8», – говорит продавец.

А на центральном рынке Покровска, как отмечает продавец Юрий, торговцы вынуждены отдавать такой же товар на 5-6 грн дешевле. «Нет людей, вот потому и скидываем. В том году было дороже. Лучок 7-8, морковочка – 7, картошка – 13», – сказал он.

За овощи с собственного огорода просят больше – лук по 10 грн за кило. «За целый день только килограмм продал», – поделился продавец.

Продавцы жалуются, что на мясо тоже спрос невелик. «Людей нет, народ сюда не идет и все. Хорошая мякоть будет стоить 100-110 грн», – сказала продавец Татьяна.

В Селидово прайс на мясо пополз еще ниже. «По 90 грн свинина. Я взяла фарша килограмм», – говорит местная жительница Зинаида.

Найти дешевые овощи в Селидово можно. На одной из торговых точек – существенные скидки, потому что и здесь покупателей не хватает. «Картошка – 8,50, лук – 7,50, морковка – 5,50, свекла, капуста – 3,50», – рассказала продавец Анна.

У оптовиков стоимость картофеля тоже разная. Чем мельче клубень, тем дешевле. «12,50 грн, есть 9,50, 7,50. Ну, разная цена, в зависимости от размера, сорт "Пикассо"», – объяснила продавец.

Полную сумку капусты понесла домой местная жительница Нина. Говорит, что взяла впрок, потому что в магазинах дороже. «Там стоит по 6, а здесь по 3,50», – сказала она.

Но делать большие запасы в преддверии весны не стоит. Потому что овощи старого урожая могут быстро испортиться.

Источник: ТК «Донбасс»