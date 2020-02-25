За одну ночь: «Черные» лесорубы уничтожили вековые дубы и акации в Славянском районе (Видео)

«Черные» лесорубы за одну ночь уничтожили целую лесополосу в Славянском районе (Донецкая обл.). Вдоль дороги у поселка Черкасское они выпилили почти сотню полувековых дубов и акаций.

Теперь здесь вместо старых деревьев – только пни. Дубы, акации, ясени росли здесь годами, и пошли под сруб за одну ночь. По словам председателя Черкасской громады Сергея Падалка, злоумышленники чувствуют определенную безнаказанность, потому что юридически этот лес никому не принадлежит. Но наказать их все же можно. «Здесь нужны в данном случае экологическая инспекция, представители полиции, прокуратуры, должны возбуждать уголовные производства, конкретно по факту спила одного дерева, например», – говорит он.

Наказать воров возможно только за вред, нанесенный окружающей среде. Но в сельсовете уже начали принимать деревья на баланс. Скоро лесорубам грозит и уголовная ответственность. А пока местные самостоятельно борются с непрошеными гостями. «Созваниваемся, договариваемся, и едем. Порой, кто-то звонит, говорит, там шумят. Там работают пилы, едем туда. А нет – просто ездим, ищем. Сами слушаем», – сказал местный житель Андрей Карнаухов.

Если увидели, то вызывают полицию. Местный житель Андрей Головаш с товарищами однажды поймал таких охотников за древесиной, но дело ничем не закончилось. «Они не боялись ответственности. То есть, в принципе, они говорили, что нам ничего за это не будет. Вызывайте – не вызывайте, кого хотите, нас отпустят. Ну, в принципе, так оно и получилось. Составили протокол, но до суда дело так и не дошло», – рассказал мужчина.

В полиции отмечают, что у них задокументированы случаи, когда в прошлом году в Славянском районе пилили и рубили деревья. «За год у нас было зарегистрировано более 30 случаев незаконной вырубки леса. В суд направлено 2 уголовных дела. Сейчас на расследовании находятся 12 таких дел», – сообщила пресс-секретарь Славянского отдела полиции Мария Тюрина.

За незаконное спиливание деревьев грозит до трех лет тюрьмы. Граждан просят, в случае, если заметили подозрительные грузовики, звонить на «102».

Напомним, в Донецкой области планируют ввести электронный учет древесины распорядителями земель.

Источник: ТК «Донбасс»