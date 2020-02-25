Ремонт и спецприборы: В Мариуполе обновили инклюзивно-ресурсный центр на 260 тыс. грн (Видео)

В Мариуполе в инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) обновили кабинеты для занятий, чтобы детям было комфортнее. Центр размещен в Кальмиусском районе города. На ремонтные работы деньги выделили в Дании.

По словам специалистов, нарушения речи – заикание, дислалия или недоразвитие – очень частые расстройства у детей до 18 лет. А в ИРЦ логопеды – самые востребованные специалисты.

Как говорят в Центре, на ремонт и обустройство потратили 260 тыс. грн. Для детей с нарушениями речи закупили специальные приборы. «"Очень много ножек у сороконожек" – и в записи прослушиваем. Ребеночку очень нравится. Он сам слышит неправильное свое произношение и пытается сказать правильно», – говорит учитель-логопед Марина Балайтес.

Учитель-логопед Татьяна Ковалева более года работает в этом центре. По ее словам, раньше делили комнату с другими специалистам. А сейчас имеет собственный кабинет. Занимается с детьми от двух до 18 лет. «Это самое распространенное. Сейчас тенденция такая пошла, что практический у каждого ребенка есть нарушения речи. И в течение полугода мы им предоставляем такие услуги. Дети на занятиях не только рисуют, но и проговаривают звуки», – рассказала она.

Мариупольчанка Анастасия Кравчук привели в этот Центр ребенка осенью. Говорит, что уже есть результат – четырехлетняя дочь четко произносит слова. «Она не выговаривала многие буквы. Я понимаю, что она много чего умеет, но в разговоре она отстает. Тогда наш воспитатель в ясельной группе посоветовал вот инклюзивный центр и абсолютно бесплатный», – поделилась она.

Как сообщила директор Кальмиусского ИРЦ Инна Солодюк, проект обустройства комнат написали вместе с родителями. Выиграли грант в программе Датского Совета по делам беженцев. «30% от этой общей стоимости 260 тысяч – физическая помощь родителей в этом гранте. Закуплено все необходимое оборудование, современная комфортная мебель и аксессуары», – сказала она.

«Для нас очень важно поддерживать именно такие проекты, чтобы дать возможность детям с особыми образовательными потребностями развивать свой потенциал», – добавила представитель Датского Совета по делам беженцев Наталья Яковенко.

Сейчас в центре занимаются более 300 детей.

Источник: ТК «Сигма»