Марина Курапцева: Поляризация общества – кто виноват и что делать?

Уже шесть лет я мысленно повторяю, как мантру, одну и ту же фразу: «Во всех странах, переживших вооруженный конфликт, было то же самое, что и в Украине сейчас». И даже честно верю, что это так, и что все в конце концов наладится. Но, как всегда, есть подвох, и в данном случае имя ему – человеческая природа. Самые сдержанные и здравомыслящие правозащитники пишут колонки о том, что необходимо развивать критическое мышление, адекватно воспринимать происходящее, да и элементарно беречь нервы. Пишут, а потом срываются, и начинают писать уже о глупости человеческой и переменчивости бытия. Потому что все мы сначала люди, а потом уже представители профессий. И эмоциональная реакция всегда будет первой. А на эмоциях можно играть – в разнообразные игры.

Украине выпала нелегкая судьба. Хватает как внешних врагов, так и внутренних противоречий, которые, несмотря на всю свою искусственность, раскалывают вполне реальный народ. Ситуация в стране раскачивается каждый день. Насколько я могу судить, много и содержательно общаясь с носителями противоположных идей и точек зрения, народ разделился на три условных группы:

1. Абсолютное электоральное меньшинство, проигравшее на выборах гораздо больше, чем выборы. Проблема в том, что эта активная, хоть и малочисленная группа, никак не желает мириться с новой реальностью, в которой Украина выбирает новый формат и новый курс. Если в общих чертах, то эта группа убеждена, что страну «сдали Кремлю».

2. Большинство. То есть большая группа совершенно разных людей с, возможно, единственным общим желанием: сломать старую систему, которая не работала эффективно. Закономерно и естественно, что пути и методы достижения общей цели – мира в Украине – представители этой группы могут видеть и видят очень по-разному.

3. Люди, живущие в реальности, где есть только дом и две работы. Или три. Или пять. А доход не увеличивается, сколько бы ни работали. Да, XXI век на дворе, и в нем все еще есть такие ниши, куда не слишком приятно заглядывать. Кто-то говорит, что это «люди-желудки». На самом деле это просто обычные люди, которым действительно не до политики, поскольку даже на еду и сон времени недостаточно.

Я не случайно не упоминаю имен политиков, за которыми идут или не идут указанные условные группы населения, потому что имена тут совершенно не важны. Вообще, не важно, какая власть, важно, какой народ. Не помню даже, сколько раз цитировала 19-ю статью нашей Конституции, где сказано, что единственным источником власти в Украине является народ. Для меня она звучит как основное правило, связанное отнюдь не с честолюбивыми мыслями, а, скорее, с возможностью быть частью государственных процессов и нести ответственность за свои действия. Это трудно. Даже иногда больно, – например, когда та самая политика врывается в твою жизнь. Но ведь она и так определяет качество нашей жизни. Так почему бы не быть честнее хотя бы с самими собой, почему не признаться для начала хотя бы себе: да, мы напортачили, мы все (равнодушием, заблуждениями, ненавистью, призывами к насилию и так далее) так или иначе внесли вклад в процесс резкой поляризации общества, которой до зимы 2013 года даже и не пахло.

Не важно, о чем идет речь – о «русской весне 2014», «референдуме» 11 мая 2014 года, коронавирусе, польских и венгерских паспортах для граждан Украины, о рынке земли или налогах для ФОПов – важно понимать, что украинское общество тяжело больно хайпом.

Мы уже не можем жить без обвиняющих, оценивающих, эмоциональных заголовков «горячих новостей», появляющихся и умирающих в одни и те же сутки. Хайп превратился в наркотик. Но ведь вчерашние газеты завтра оказываются в мусорном контейнере, а противоречия остаются с нами. И с годами только усугубляются. Способность же критически мыслить, напротив, помогает выжить на войне. Мы сейчас все живем на войне, поскольку линия фронта проходит не только на Донбассе, она проходит и в чиновничьих кабинетах, и в вашем офисе, и даже в короткой беседе с кассиром в супермаркете.

Процессы построения мира, примирения общества, преодоления внутренних противоречий зачастую встречают столько сопротивления в публичных обсуждениях, что участники жарких дискуссий забывают: на кону стоят реальные человеческие жизни, а не просто убеждения. Примирение общества – это не совместные рукопожатия во время общенародного вече, а долгий процесс создания демократического общества, ориентированного в первую очередь на общечеловеческие ценности. Ориентированного на практике, а не только на словах.

Конечно, украинское общество, по состоянию на 2014 год, когда началась война на Донбассе, не было подготовлено к глобальным изменениям; все мы жили в своих регионах, как в отдельных государствах: местная власть, местные политические и бизнес-элиты, местные правила и неписаные законы. Такая себе зона комфорта. И вот уже шесть лет мы пытаемся из нее выбраться, чтобы понять, что мы все – украинские граждане, и общих черт у нас гораздо больше, чем различий. Ситуация усугубляется активным вооруженным конфликтом, а значит – потерями. Гибелью людей, близкие которых придерживаются разных точек зрения на конфликт, по-разному оценивают причины войны, и, соответственно, по-разному видят жизнь в одном обществе после завершения боевых действий. Потому о мире и способах его достижения внутри страны стоит говорить еще во время войны: сейчас, пока мы все помним, как жили до войны, и пока не стало поздно искать точки соприкосновения.

Через три десятка лет в Украине появится поколение, которое узнает об этой войне из учебников истории. Историю мы пишем сейчас. Может, подумаем о своей ответственности перед тем, как сжигать между собой мосты?