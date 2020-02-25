На Луганщине хотят построить региональный логистический центр

В Старобельске (Луганская обл.) обсуждают проект создания регионального логистического центра, который может стать одной из точек экономического роста. Об этом сообщила исполнительный директор Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины Наталья Бойко, пишет «Голос Украины».

По ее словам, важной составляющей такого проекта является железнодорожная ветка, которая соединит Старобельщину с объединенной железной дорогой Украины. Учитывая финансовую помощь в строительстве такой ветки со стороны правительства Франции, создание логистического центра вполне реально.

Такой центр поможет в повышении эффективности использования внутренних ресурсов Старобельской громады и в целом уровня конкурентоспособности региона. «Конечно, без такой мощной помощи, которую нам обещает Франция, Луганской будет трудно», – считает Наталья Бойко.

По мнению представителя проекта ЕRА USAID Галины Васильченко, в Старобельске надо лоббировать не только строительство железнодорожной ветки, но и создание агрологистичного центра.

Напомним, что в Кабмине поручили принять меры меры по развитию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги.