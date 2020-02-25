Чудесное спасение: В Селидово полицейский помог детям, провалившимся под лед водоема (Видео)

В Селидово (Донецкая обл.) под лед провалились двое мальчиков. Их из ледяной ловушки пытались вытащить случайные прохожие. И удалось это только полицейскому Петру Москаленко, который проезжал мимо.

«Я хотел покататься на льду. Но не думал, что он провалится. Я хотел помочь залезть одной девочке на лед, и сам упал», – говорит 9-летний Дима, который провалился под лед на водоеме.

Извлечь из-под льда мальчика пытался его друг. «Так как никто не хотел, я залез. Но сам провалился. Он не мог уже держаться просто. Мне пришлось его держать, и я ломал по чуть-чуть лед, и ближе к берегу уже дальше вытащили», – рассказал друг Дмитрия.

Помочь детям попыталась и одна из прохожих, но тщетно. В это время мимо проезжал полицейской и увидел, что происходит в водоеме. «Взял веревку из сумки, зашел в воду и по одному достал их, дотянул до берега. Посадил мальчишек в собственно авто и отвез в приемный покой», – вспоминает участковый Петр Москаленко.

По словам медиков, жизни ребят ничего не угрожает. «Переохлаждение, мокрые все. Он случайно нашел их в речке соленой. Они были под водой, не знаю, минут пять», – отмечает врач Валентина Кавратка.

«Ребенок сейчас себя хорошо чувствует. Только пальчики болят, и все», – подтверждает мама мальчика.

Родители детей до сих пор в шоке. Говорят, и не догадывались, что случилось с ребятами. «Я испугалась очень сильно, но меня успокоили, что все хорошо. Ребенок жив и здоров», – говорит мама мальчика Мария.

Спасатели напоминают, что гулять на льду опасно. Из-за теплой погоды лед очень хрупкий.

Источник: ТК «Донбасс»