Новации, сроки, право на отсрочку и освобождение от армии: Все о весеннем призыве-2020

В Украине весенняя призывная кампания в этом году начнется уже в апреле. Об этом рассказал старший офицер группы комплектования рядовым, сержантским и старшинским составом отдела кадров Восточного территориального управления подполковник Андрей Терещенко, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

По его словам, призывной возраст в Украине в 2020 году установлен на уровне 18-27 лет, в то время как еще в прошлом году этот возраст был 20-27 лет. Таким образом, призывники этой возрастной категории, которые признаны годными к военной службе по результатам медкомиссии и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии, обязаны пройти службу в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной службы специальной транспорта.

Терещенко напомнил, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о призыве на срочную службу, предусматривающий снижение призывного возраста в Украине до 18 лет, министр обороны подчеркнул, что принудительно 18-летних и 19-летних юношей призывать в армию не будут, повестки на службу будут приходить тем, кто достиг 20-летнего возраста. Он также напомнил, что срочников не будут отправлять на выполнение задач в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе – только контрактников.

Что касается сроков службы, то, по словам подполковника, они не изменились. Согласно ст. 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», срок службы в армии, в том числе и в Национальной гвардии, составляет:

18 месяцев – для призывников, не имеющих высшего образования;

12 месяцев – для призывников, которые на время призыва на срочную военную службу имели степень высшего образования «специалист» или «магистр».

Даты призыва на срочную службу в украинскую армию на 2020 год установлены:

с 1 апреля по 30 июня – весенний призыв-2020;

с 1 октября по 31 декабря – осенний призыв-2020.

«Человек должен после окончания школы пройти срочную службу, а не разрывать все на период, когда служить идет после окончания института, когда бы должен был уже работать. Это нелогично и поэтому это исправлено. Срочная служба необходима нашим ребятам, ведь она дает навыки настоящих воинов – защитников Родины», – заявил Терещенко.

Согласно украинскому законодательству, призывники, получившие повестку из военкомата, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. При этом в Законе указано, что неполучение повестки по каким-либо причинам не является основанием для игнорирования призыва. Итак, как только в стране объявлено о начале нового призыва в армию, военнообязанным гражданам дается 10 дней на добровольную явку в военный комиссариат. Что касается отбора в подразделения Национальной гвардии, то процедура та же, и если призывники изъявили желание проходить срочную военную службу в рядах Национальной гвардии Украины, то необходимо сообщить об этом в военный комиссариат по месту прописки. Если где-то пройдет «сбой», не следует паниковать, ведь на каждом сборном пункте области есть представитель гвардии, к которому можно обратиться с тем же заявлением.

Уважительными причинами неявки в военкомат могут считаться только форс-мажорные ситуации: стихийное бедствие, тяжелая болезнь призывника, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Любые другие причины не являются достаточно весомыми и могут быть приравнены к уклонению от армии.

Ст. 17 и 18 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрен исчерпывающий перечень призывников, которые могут получить отсрочку от призыва в армию или полное освобождение от срочной службы по состоянию здоровья (болезнь).

Отсрочка от призыва в армию предоставляется:

призывникам, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет;

мужчинам, имеющим двух и более детей или беременную жену;

студентам дневных отделений украинских вузов (бюджет и контракт);

при поступлении и обучении в интернатуре, аспирантуре или докторантуре;

гражданам, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец);

призывникам, которые работают и являются единственными кормильцами в семье (семье);

опекунам и попечителям (при условии отсутствия трудоспособных родственников);

священнослужителям, полицейским, некоторым педагогам и врачам (на полной ставке);

призывникам, которые признаны медкомиссией временно негодными к военной службе;

при обучении на военной кафедре (до окончания и присвоение звания офицера запаса).

Согласно ст. 18 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», полное освобождение от службы в армии могут получить призывники:

признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе;

достигшие 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);

которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах;

выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;

которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава;

осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

чьи близкие родственники погибли, умерли или получили инвалидность во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Отсрочка и освобождение от армии по состоянию здоровья оформляются исключительно по решению районной (областной) призывной комиссии, на основании заключения медицинской комиссии о признании непригодным к призыву в армию.