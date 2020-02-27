Жительницу Луганской области задержали по подозрению в сотрудничестве с НВФ

Жительница поселка Успенка (Лутугинский р-н, Луганская обл.) задержана по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«Военнослужащие одного из подразделений группировки НГУ в ОТУ "Север" задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Так, женщина пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности».

Минимальная санкция от двух лет, максимальная – до 15.

«Облегчить свое участие (до освобождения от ответственности) правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Но этого пока не произошло», – отметили в пресс-службе НГУ.