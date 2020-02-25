Коронавирус : В СНБО заявили о контроле над ситуацией в круглосуточном режиме

В Украине ситуация с коронавирусом полностью под контролем правоохранительных служб в круглосуточном режиме. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского в МВД Украины состоялось заседание координационного совещания под председательством Секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавируса.

В ней приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководство Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Государственной миграционной службы.

«Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не думаем, что будут какие-то неожиданности. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных», – рассказал Данилов.