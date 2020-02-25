Дело МН17: Личности свидетелей сохранят в анонимности

Нидерландская прокуратура сохранит личности тринадцати свидетелей по делу о катастрофе рейса МН17 в анонимности по соображениям безопасности. Об этом со ссылкой на Nieuwsuur пишет « РБК – Украина ».

Сообщается, что анонимность свидетелей будет сохранена в связи со значительными рисками, которым могут быть подвергнуты свидетели. Отмечается, что они могут подвергаться угрозам здоровью и безопасности.

Также сообщается, что четырем подозреваемым в катастрофе рейса МН17 направили официальные обвинения еще 2 октября 2019 года на их адреса. При этом неизвестно, действительно ли проживают подозреваемые по указанным адресам.

Ранее сообщалось, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над неподконтрольной украинской власти части Донбасса в 2014 году.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.