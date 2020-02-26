Семья из Мариуполя, которую эвакуировали из Китая, рассказала о жизни в условиях обсервации

Семья из Мариуполя – Ольга и Александр Рябуха и их 8-летний сын Саша – оказались среди тех, кого эвакуировали из Китая и привезли на обсервацию в санаторий на Полтавщине, передает «Сайт города Мариуполя».

В Ухань Ольга и маленький Саша отправились на китайский Новый год. «Мы ездим в Китай ежегодно на Новый год. Ведь там работает наш папа, а Новый год – семейный праздник», – рассказала Ольга Рябуха.

Обсервацию в Новых Санжарах семье переживать, по их словам, несложно. «В Китае мы месяц не выходили из дома», – говорит Ольга.

В Ухане ее поразила дисциплинированность китайцев. Когда был установлен запрет выходить из дома – никто не нарушал правила.

В санатории в Новых Санжарах семье мариупольцев выделили двухкомнатный номер, в каждом из номеров есть отдельный выход на балкон с бетонной перегородкой. Так что между собой люди не пересекаются. Врачи ежедневно проводят осмотр, обеспечено хорошее питание.

«Только на обед сегодня давали борщ, гречневую кашу с курицей, винегрет, три кусочка хорошей колбасы, сок, апельсины», – рассказывают мариупольцы о карантинном меню. Очень крупную партию фруктов завезли волонтеры.

Кроме того, волонтеры передали в санаторий много спортивного инвентаря, а специально для Александра из Мариуполя – шахматы. Накануне в санаторий завезли теннисный стол, и врачи разрешили постояльцам играть. Но с ограничениями: только по двое и без зрителей.

Для коммуникации у эвакуированных есть общий чат, где они общаются, рассказывают друг другу, что на обед, делятся прочитанным. Кроме того, есть Интернет, который компенсирует недостаток живого общения.

Глава семьи Александр Рябуха работает в китайском театре на воде. Говорит, как только можно будет вернуться, обязательно это сделает. Находясь в условиях карантина, старается поддерживать спортивную форму.

На данный момент все эвакуированные из Китая украинцы не имеют признаков заболевания, вызванного коронавирусом.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В МВД сообщили, что эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах нашей страны. В частности, самый младший из них – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя.