USAID ищет исполнителей программы укрепления потенциала гражданского общества в Донецкой и Луганской областях

Для структур гражданского общества в Донецкой и Луганской областях планируют реализовать программу обучения и укрепления организационного потенциала. Конкурс грантов на разработку и выполнение такой программы объявил проект USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» («DG East»), который внедряется компанией Chemonics International. Об этом сообщается на сайте проекта.

«"DG East" предоставит один-два гранта выбранным заявителям, которые докажут свою способность разработать и реализовать программу обучения, состоящую из ряда мероприятий по развитию потенциала, укреплению информационных и институциональных/организационных возможностей, что обеспечит организациям гражданского общества в Донецкой и Луганской областях лучшую связь с гражданами», – отмечают организаторы.

Гранты будут предоставляться и выполняться согласно правилам выполнения грантов по контрактам Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства США, а также в соответствии с внутренними правилами ведения грантовых соглашений проекта «DG East».

Заявителям предоставляется срок для того, чтобы задать открытые вопросы, до 10 марта 2020 года. Вопросы, касающиеся конкурса, можно присылать на электронную почту DGE-Grants@ukraineDG-East.com (Тема: Вопрос RFA03).

«DG East» предоставит гранты на разработку и реализацию комплексной программы укрепления потенциала, которая:

будет решать проблемы и раскрывать возможности участников. Программа должна распространять результаты новых исследований, информацию и передовой опыт, которые участники могут использовать в своей работе. Программные мероприятия должны быть тематическими, с привлечением тренеров/менторов;

Программа должна распространять результаты новых исследований, информацию и передовой опыт, которые участники могут использовать в своей работе. Программные мероприятия должны быть тематическими, с привлечением тренеров/менторов; будет четко нацелена и предложит оптимальные критерии и систему отбора перспективных участников для обеспечения измерительной эффективности усилий «DG East», направленных на укрепление потенциала гражданского общества;

перспективных участников для обеспечения измерительной эффективности усилий «DG East», направленных на укрепление потенциала гражданского общества; обеспечит непосредственное взаимодействие между участниками и экспертами в пределах региона, страны и даже из-за границы. Этими экспертами могут быть люди, непосредственно поучиться у которых либо поговорить с которыми участники не могли бы при других обстоятельствах. «Программа должна вдохновлять и давать искру новым и творческим подходам и проектам», – подчеркивают в «DG East»;

в пределах региона, страны и даже из-за границы. Этими экспертами могут быть люди, непосредственно поучиться у которых либо поговорить с которыми участники не могли бы при других обстоятельствах. «Программа должна вдохновлять и давать искру новым и творческим подходам и проектам», – подчеркивают в «DG East»; будет укреплять среди участников ощущение единства и понимания значения «силы в количестве»;

и понимания значения «силы в количестве»; обеспечит возможности налаживания контактов, поощряя участников поддерживать и налаживать новые связи.

Заявки (технические и бюджетные предложения и сопроводительные документы) должны подаваться проекту «DG East» в электронном виде на адрес DGE-Grants@ukraineDG-East.com и должны содержать ссылки на ОПЗ №RFA03 в теме письма электронной почты.

Заявки должны быть поданы не позднее 23:59 по местному времени 2 апреля 2020 года. Заявки, поданные с опозданием, или не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут.

Аппликационные формы можно скачать здесь.