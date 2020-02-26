Олимпийские игры-2020 могут отменить из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает отмену или перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии. Об этом заявил член МОК Дик Паунд, передает «РБК – Украина».

По его словам, есть три месяца, чтобы определиться, угрожает ли распространение коронавируса в Японии проведению Олимпийских игр. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль.

Паунд предположил, что в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады. «Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?"», – подчеркнул он.

При этом Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки.

Отметим, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что нет никаких оснований для отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса.

По состоянию на 25 февраля, в мире зарегистрировано 80 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2699 – летальные. Выздоровели уже 27695 человек. В Японии зафиксировали 838 случаев заражения коронавирусом, 5 случаев завершились летальным исходом.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.