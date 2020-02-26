Там просто ужас: В Донецке произошло смертельное ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла 25 февраля вечером в микрорайоне Боссе: водитель легкового автомобиля ехал с большой скоростью, подлетел на «лежачих полицейских», зацепил автобус и перевернулся на крышу.

Многочисленные свидетели отмечают, что погиб водитель авто. Что касается иных жертв, данные разнятся: люди отмечают, что 2 человека были сбиты и еще 3-е пассажиров были в машине. Точное количество погибших и пострадавших не сообщается.

Местные жители отмечают, что последствия аварии были ужасны: