RU
Все новости

Там просто ужас: В Донецке произошло смертельное ДТП (Фото)

26.02.20 07:39
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла 25 февраля вечером в микрорайоне Боссе: водитель легкового автомобиля ехал с большой скоростью, подлетел на «лежачих полицейских», зацепил автобус и перевернулся на крышу.

Многочисленные свидетели отмечают, что погиб водитель авто. Что касается иных жертв, данные разнятся: люди отмечают, что 2 человека были сбиты и еще 3-е пассажиров были в машине. Точное количество погибших и пострадавших не сообщается.

Местные жители отмечают, что последствия аварии были ужасны:

  • Ирина: «Там просто ужас. МЧС из машины вырезали людей»;
  • Виктория: «Мы проезжали мимо, выглядит все ужасно. Как в этом месте такое могло произойти, непонятно»;
  • Елена: «Какой кошмар».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк