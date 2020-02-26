Там просто ужас: В Донецке произошло смертельное ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла 25 февраля вечером в микрорайоне Боссе: водитель легкового автомобиля ехал с большой скоростью, подлетел на «лежачих полицейских», зацепил автобус и перевернулся на крышу.
Многочисленные свидетели отмечают, что погиб водитель авто. Что касается иных жертв, данные разнятся: люди отмечают, что 2 человека были сбиты и еще 3-е пассажиров были в машине. Точное количество погибших и пострадавших не сообщается.
Местные жители отмечают, что последствия аварии были ужасны:
- Ирина: «Там просто ужас. МЧС из машины вырезали людей»;
- Виктория: «Мы проезжали мимо, выглядит все ужасно. Как в этом месте такое могло произойти, непонятно»;
- Елена: «Какой кошмар».