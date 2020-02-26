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В «ДНР» мужчина продал знакомому боевые гранаты

26.02.20 07:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» житель Тореза (после переименования – Чистяково) продал знакомому гранаты. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как уверяют в «МВД», 51-летний мужчина нашел 2 боевые гранаты, Ф-1 и РГД-5, с запалами. «Несмотря на то, что он не раз привлекался к ответственности за хранение запрещенных предметов, опасную находку решил оставить себе. Мужчина соорудил тайник в лесополосе, спрятал боеприпасы и регулярно проверял их сохранность. Позже фигурант решил продать запрещенные предметы товарищу», – сообщает пресс-центр.

«Полицейские» задержали мужчину сразу после осуществления сделки.

«При себе у подозреваемого были обнаружены денежные средства, вырученные от реализации боеприпасов. Неоднократно судимому злоумышленнику на стадии предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – утверждают в «ДНР».

В «республике» добавляют, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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