УЕФА допускает возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допускает возможность отмены чемпионата Европы по футболу летом 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, передает «Hromadske».

«Мы находимся на стадии ожидания, мы смотрим на ситуацию от страны к стране, и футбол должен подстраиваться под ситуацию», – сказал он.

Представитель УЕФА отметил, что организация пытается не останавливать соревнования, но одновременно допустила отмену Евро-2020, если ситуация будет развиваться в негативном направлении.

«Проведение соревнований будет отменено только в случае ухудшения ситуации», – заявил Ува.

Распространение коронавируса в Европе уже повлияло на футбол. Милан является столицей провинции Ломбардия, эпицентра распространения коронавируса в Италии и фактически в Европе. 27 февраля миланский «Интер» сыграет матч Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» на пустом стадионе. Такие меры приняли для борьбы с распространением вируса.

По замыслу организаторов, Евро-2020 будет отличаться от предыдущих турниров, которые проходили в одной или нескольких странах континента. В честь 60-летия турнира соревнования должны состояться сразу в 11 странах на 12 стадионах в 12 городах. Это Рим, Лондон, Мюнхен, Баку, Дублин, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Санкт-Петербург и Амстердам.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не исключает отмену или перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии.