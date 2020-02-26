Может быть и не комплект: В «ДНР» школьную форму закажут 70 учебных заведений

В «ДНР» более 70 школ будут заказывать школьную форму на 2020-2021 учебный год. Шьют форму 5 предприятий. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Количество школ, заказывающих школьную одежду, в прошлом году было порядка 50. Сейчас при учете того, что новый учебный год еще в планах, изъявили желание заказать школьную одежду более 70 школ по всей республике», – уверяют в «минпромторге ДНР».

Школьная форма в «ДНР» пока что остается необязательной. По «закону» право об установлении требований к одежде учащихся остается за учебным заведением. Комплектация, цвета и образцы шевронов при этом согласовываются с родительскими комитетами.

«Может быть и не комплект формы: школа совместно с родительским комитетом имеют право выбрать для своих детей ту форму одежды, в какой им будет наиболее комфортно. Это могут быть юбочки, сарафаны, пиджаки. А могут быть и полные комплекты», – утверждают в «минпромторге».

В «ДНР» сообщают, что на сегодняшний день пошивом формы для учащихся занимаются 5 предприятий – в Донецке, Макеевке и Снежном.

Ранее сообщалось, что форма для школьников «ДНР» станет обязательной с 2019-2020 учебного года.

История о школьной форме началась в начале августа 2017 года, когда «глава ДНР» Александр Захарченко (умер в результате взрыва в августе 2018 года) заявил о том, что подписан «указ» о введении до 2019 года обязательной школьной формы установленного образца во всех учебных заведениях в «ДНР». А 28 августа в то время «первый замминистра образования и науки» Михаил Кушаков заявил, что введение школьной формы в учебных заведениях пока носит рекомендательный характер. 22 марта 2018 года Захарченко пообещал, что часть учебных заведений будут переведены на обязательное ношение школьной формы уже с 1 сентября.

Введение обязательной школьной формы имеет много противников среди родителей. Возражения родителей вызваны финансовым аспектом.