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В «ДНР» сообщили подробности смертельного ДТП в Донецке

26.02.20 08:37
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП, в котором погиб 1 человек, пострадали 4-ро.

Как сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», авария произошла 25 февраля в Ленинском районе, на ул. Ивана Ткаченко, возле остановки «Универсальная». Легковой автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с пассажирским автобусом «МАЗ-203», следовавшим по маршруту №50.

В результате ДТП погиб 1 человек, пострадали 4 человека – все из легкового автомобиля. «Спасатели извлекли из деформированного легкового автомобиля 2-х пострадавших: 1991 года рождения и 1982 года рождения, а также тело погибшего. Пострадавшие госпитализированы в республиканский травматологический центр», – утверждают в «МЧС».

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