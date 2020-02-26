Скалецкая рассказала об эвакуации оставшихся в Китае украинцев

Сейчас речь об организации еще одной украинской спасательной миссии для эвакуации граждан Украины из Китайской народной Республики не идет – граждан, которые хотят быть эвакуированными, может забрать миссия другого государства. А значит, карантин они будут проходить не в Украине. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в комментарии УНН.

«У нас на сегодня государством было принято решение о выделении государственных средств из государственного резерва, эвакуации граждан и были проинформированы, что за эти средства будет осуществляться только одна эвакуация ... Сейчас только 3 или 4 человека изъявили желание эвакуации, ведется в первую очередь работа с МИД по нахождению тех авиабортов, кто будет осуществлять эвакуацию своих граждан, для того, чтобы присоединить наших к этому борту», – сказала Скалецкая.

По ее словам, на сегодня «больше стоит задача помочь тем единицам, которые остались, если они еще будут иметь желание, найти пути, как их вывезти из Китая».

«Но на сегодня вопрос о том, что это будет происходить непосредственно в Украине, не стоит», – добавила министр.