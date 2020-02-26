RU
Все новости

США продлили санкции против РФ

26.02.20 08:49

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Соответствующая информация размещена на сайте Белого дома, пишет «Европейская правда».

Санкции впервые были введены администрацией Барака Обама в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины.

«Действия и политика, рассматриваемые в этих распоряжениях, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.

Под ограничительные меры попадают российские банки и компании, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ, члены правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Санкции продлеваются ежегодно.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк