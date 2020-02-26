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«В Еленовке двигаемся слабо»: Ситуация в пунктах пропуска утром 26 февраля

26.02.20 09:11
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Сегодня утром, 26 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 29,4 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 7390 человек и 905 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6255 человек и 1030 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 5740 человек и 1065 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2310 человек и 500 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 7745 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 25/35;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/60;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Илья: «7:41. Горловку прошел с момента открытия за 20 минут. Стоял в середине сетки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Валентина: «7:11. Каргилл, на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Александр: «8:38. Еленовка в Украину. 25 машин от перекреста на Докучаевск, за вагончиком регистрации в два ряда. Движение слабое»;
  • «Aelita»: «8:51. В Еленовке двигаемся слабо. Обычная проходит в два раза быстрее льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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