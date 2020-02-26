ЕСПЧ признал незаконным увольнение чиновников в Украине по процедуре люстрации

Пять бывших украинских чиновников, уволенных в 2014 году по закону о люстрации, выиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Решение вступило в силу 25 февраля.

В течение 3-х месяцев правительство должно выплатить 5 заявителям по 5 тыс. евро, а также любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тыс. евро). Другие требования о компенсации отклонены.

Также ЕСПЧ пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате потерянной заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.

Министр юстиции Украины Денис Малюська отреагировал на проигрыш по делу о люстрации и заявил, что ЕСПЧ признал неправомерной не саму люстрацию, а ее избыточный объем.

«ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали. Мы не будем сидеть, сложа руки, а сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде», – написал глава Минюста на своей странице в Facebook.

По его словам, при участии народных депутатов готовится законопроект о создании комиссии, которая будет рассматривать жалобы граждан, считающих свою люстрацию неправомерной. Предполагается, что комиссия будет рассматривать возможность восстановления человека в должности (если такая должность еще существует) и выплаты разницы в его заработках.

«Описанный выше механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной», – добавил министр.

История вопроса. Закон о люстрации, который ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет, вступил в силу в октябре 2014 года.

Пять бывших чиновников, которые были уволены в рамках закона о люстрации в 2014 году и не добились восстановления в должности в украинских судах, выступили заявителями в ЕСПЧ. В их числе:

бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Полях;

экс-сотрудник Главного управления Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев;

бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь;

экс-начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский;

экс-замначальника управления агропромышленного развития Александровской районной государственной администрации Донецкой области Сергей Бондаренко.

Ссылаясь на ст. 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по правам человека, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них.

17 октября 2019 года ЕСПЧ опубликовал решение по делу «Полях и другие против Украины»: он установил нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по 5 тыс. евро компенсации. В решении ЕСПЧ отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Виктора Януковича.

16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ. Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, и решение 25 февраля вступило в силу.