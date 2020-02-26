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ДТП с микроавтобусом полиции в Мариуполе: В ГБР начали расследование

26.02.20 14:59
Фото: Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, начали досудебное расследование по факту ДТП, которое произошло утром 25 февраля в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудник Управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen Crafter, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП женщина-пассажир Volkswagen Crafter получила телесные повреждения.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Проводятся первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

Напомним, в Мариуполе микроавтобус полиции въехал во двор жилого дома.

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