Сводка из зоны ООС за 25 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Талаковкой – из миномета калибром 82 мм;

недалеко от Песок – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Красногоровкой – из миномета калибром 120 мм и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции в районе Катериновки – из миномета калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ обстреляли украинские позиции у Марьинки – из миномета калибром 120 мм.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 23 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", поселков Жабичево и Александровка, а также окрестности поселка Зайцево на горловском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «украинские силовики сегодня утром обстреляли с применением крупнокалиберных минометов район поселка Зайцево на севере Горловки. Ранее было произведено 5 выстрелов из станкового гранатомета СПГ по району шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район населенного пункта Желобок. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты БМП-2 и автоматического гранатомета станкового АГС-17».