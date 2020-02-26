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За сутки на Луганщине нашли и уничтожили более сотни взрывоопасных предметов

26.02.20 09:49
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

За минувшие сутки в Новоайдарском районе Луганщины пиротехники ГСЧС выявили и обезвредили более 100 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 25 февраля, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 0,05 га местности, где обнаружены, изъяты и впоследствии уничтожены 110 взрывоопасных предметов и 2659 патронов. Работы проводились в лесном массиве вблизи пгт Трехизбенка Новоайдарского района», – сообщили в ГСЧС.

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