«Укрооптимист» Сурков выступил за принуждение Украины к «братским отношениям» с РФ

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал украинское направление, дал первое интервью после отставки. Российский экс-чиновник резко высказался в адрес Украины и уверен, что Россия продолжит применять силу против нашей страны. Об этом Сурков заявил в интервью российскому изданию «Актуальные комментарии».

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?», – заявил Сурков и отметил, что называет себя при этом «укрооптимистом».

«То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», – заявил Сурков.

Он добавил, что отношения России с Украиной «никогда не были простыми». «Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», – заявил бывший куратор «Л-ДНР».

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении.

После перемещения бывшего вице-премьера России Дмитрия Козака в заместители главы Администрации президента России и увольнения с должности Владислава Суркова, эксперты в Украине сделали вывод о том, что Россия взяла курс на «приднестровизацию» конфликта на Донбассе.