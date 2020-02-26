В Северодонецке будет создана областная клиническая больница, – глава ЛОГА

Решение о создании Луганской областной клинической больницы в Северодонецке было поддержано во время совещания с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации (ЛОГА).

«Правительство поддержало создание в Северодонецке областной клинической больницы. Северодонецкая городская многопрофильная больница войдет в перечень наших опорных учреждений здравоохранения. Кстати, это учреждение подало предложения на 19 пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Среди них все основные – лечение инфаркта, инсульта, медицинская помощь при родах и новорожденным в сложных случаях. Это очень важно для жителей Луганщины», – рассказал председатель ЛОГА Сергей Гайдай.

По его словам, когда соответствующее решение утвердят на заседании правительства, средства на его реализацию будут выделены из госбюджета.

Как отметил Сергей Гайдай, это позволит местным жителям и переселенцам получать необходимую медицинскую помощь в Северодонецке, не выезжая в другие населенные пункты.

Отметим, в Луганской области уже определены 5 опорных учреждений здравоохранения. Это коммунальные некоммерческие предприятия: Лисичанская многопрофильная больница, Рубежанская центральная городская больница, Беловодская многопрофильная больница, Сватовская многопрофильная больница и Старобельское районное территориальное медицинское объединение.

Всего из 29 лечебных учреждений, которые в Луганской области планируют преобразовать в рамках медицинской реформы, 28 уже получили статус коммунальных некоммерческих предприятий, уровень автономизации учреждений составляет 97%.