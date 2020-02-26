На Донетчине за прошедшие сутки энергетики восстановил энергоснабжение в 61 населенном пункте

ДТЭК Донецкие электросети продолжает восстановление энергетической инфраструктуры области, пострадавшей в результате очередного циклона. За прошедшие сутки специалисты компании уже вернули свет в дома жителей 61 населенного пункта. А также восстановили работу 561 трансформаторной подстанции и распределительного пункта, 64 линий электропередач. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Сотрудники энергокомпании продолжают работать в усиленном режиме. В аварийно-восстановительных работах задействованы 104 аварийные бригады, 73 единицы техники. Все повреждения выявлены, специалисты ДТЭК Донецкие электросети продолжат работать до полного их устранения», – отметили в пресс-службе.

Ремонтные бригады работают над восстановлением:

Марьинский район: с. Янтарное, Зеленовка, Сухие Ялы, Победа;

Селидовский район: с. Троицкое.

Также ведется работа по выполнению заявок.

«В ночь с 24 на 25 февраля очередной циклон принес в Донецкий регион шквальный ветер порывами свыше 20 м/с, который привел к повреждению объектов инфраструктуры и отключениям электроэнергии. В некоторых районах области штормовой ветер не прекращался весь день 25 февраля. Наиболее пострадали от непогоды Селидовский, Марьинский, Константиновский районы. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения», – добавили в пресс-службе.