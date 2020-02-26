В столице Беларуси начались переговоры по Донбассу

В Минске сегодня, 26 февраля, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «участники подгрупп по экономическим, гуманитарным, политическим и вопросам безопасности начали сегодня переговоры в Минске».

В «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по вопросам безопасности начала работу в Минске. В числе вопросов повестки дня – обострение обстановки на линии соприкосновения в феврале, а также обсуждение новых участков для разведения сил и средств».

В «ЛНР» также сообщают, что «заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам началось в Минске. Ее участники намерены обсудить вопросы обмена удерживаемыми лицами, открытие новых пунктов пропуска между ЛНР и Украиной, а также ряд других актуальных вопросов гуманитарного характера».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 12 февраля.