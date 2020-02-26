В «ЛНР» мужчину посадили на 12 лет в тюрьму «за оказание помощи СБУ»

В «ЛНР» мужчину «приговорили» к 12 годам тюрьмы «за оказание помощи СБУ». Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-центр «МГБ ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», мужчина при пересечении КПВВ «Станица Луганская» «был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками».

«По заданию украинской разведки он занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну. Посредством установленного канала связи осуществлял передачу данных, собранных в отношении военнослужащих ЛНР, а также иной информации политического и социально-экономического плана», – уверяют в «республике».

«Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены», – сообщают в «МГБ».