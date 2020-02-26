Водители в алкогольном и наркотическом опьянении: В «ДНР» сообщили результаты проверки маршруток

В неподконтрольном украинским властям Донецке в ходе проверки пассажирского автотранспорта сотрудники «ГАИ» выявили водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба «администрации» Донецка, сотрудники «ГАИ» осмотрели более 1800 транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках.

«Наибольшие нарекания вызывает состояние кузовов и салонов автобусов и микроавтобусов, перевозящих пассажиров. В результате проверок было выявлено около 140 автобусов и микроавтобусов с техническими неисправностями», – уверяют в «ДНР».

«При надзоре за дорожным движением сотрудники ГАИ выявили более 250 фактов нарушений ПДД со стороны водителей маршрутного автотранспорта... 2 перевозчика управляли маршрутным автобусом в состоянии опьянения, трое – без водительского удостоверения. Также инспекторы ГАИ выявили 1 факт управления автобусом с поддельным водительским удостоверением», – добавляют в «республике».

В «ДНР» также сообщают, что 17 февраля сотрудники «ГАИ» остановили автобус «Эталон», у которого не работали внешние световые приборы и стеклоочистители. При проверке документов было установлено, что водитель автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту №37, находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

24 февраля в «полицию» поступило сообщение от жителя Донецка, который сообщил о том, что водитель маршрутного автобуса находится в неадекватном состоянии. Прибывшие сотрудники «ГАИ» установили, что водитель автобуса №37 находился за рулем автобуса с признаками наркотического опьянения. В ходе беседы с «полицейскими» водитель подтвердил, что вечером употреблял психотропный опиоидный анальгетик.

В «республике» уверяют, что оба водителя, и в алкогольном опьянении, и в наркотическом, были отстранены от управления транспортным средством.

Ранее жители Донецка сообщали о проверках автобусов.

Напомним, в Донецке более половины городских автобусов выработали свой потенциал. Ранее сообщалось, что состояние маршруток оставляет желать лучшего.