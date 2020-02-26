Правительство облегчит жизнь облгосадминистрациям: Детали

Правительство намерено отменить большинство отчетов, которые регулярно подают в Кабмин обладминистрации и Киевская горгосадминистрация. Об сегодня, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина на постоянной основе обладминистрации и КГГА. Всего оказалось 4185 отчетов... Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Оказалось, что почти 3 тыс. (70%) этих отчетов не нужны. Они отнимают кучу времени у того, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на запыленных шкафах», – написал Дубилет.

Министр отметил, что система отчетности в Украине накапливалась с 1992 года. Часто эти отчеты были не системными, когда об одном и том же отчитываются все области, а стихийными. Так, Винницкая ОГА с 1995 года подавала отчеты о просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциям.

«Мы выяснили еще одну удивительную штуку. Около 10% отчетов не были нужны даже официально. В свое время их отменили, но как будто забыли сообщить об этом в регионы…», – написал Дубилет.

Министр сообщил, что сейчас вместе с министерствами и другими органами власти работает над отменой ненужной работы. По его словам, часть отчетов уже отменили, еще часть отменят в течение 2-3 недель.