Подделал админпротокол: На Донетчине полицейскому грозит до 3 лет ограничения свободы

На Донетчине будут судить полицейского Константиновского отделения полиции Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области. Мужчину обвиняют в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным ведомства, досудебным расследованием установлено, что 28 февраля 2019 года полицейский, во время дежурства в Константиновке остановил автомобиль марки «FAW».

«У правоохранителя возникло подозрение о пребывании водителя в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим он предложил гражданину пройти медицинское освидетельствование. По его результатам признаков употребления наркотиков у водителя обнаружено не было. Несмотря на это полицейский составил протокол об административном правонарушении, в которое внес заведомо ложные сведения об управлении автомобилем гражданином с явными признаками наркотического опьянения», – рассказали в ГБР.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит штраф до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.