Пристайко анонсировал встречу глав МИД стран «нормандского формата»

Встреча глав МИД стран «нормандского формата» планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне. Об этом сегодня, 26 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».

Пристайко отметил, что на встрече будут решать, как дальше продвигаться в этом вопросе.

«Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в нормандском формате. Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече», – заявил Пристайко.

Также глава МИД Украины сказал, что Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров «нормандской четверки» по Донбассу, достигнутых в Париже.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в Нормандской формате 9 декабря 2019 года в Париже.