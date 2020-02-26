Студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию, – Гончарук

Студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию. Об этом сегодня, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По данным премьера, размер социальной стипендии составляет:

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования – 890 грн;

для студентов высших учебных заведений – 1180 грн;

для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 грн.

«Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли. Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица», – добавил глава правительства.