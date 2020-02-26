Укрпочта возобновила доставку посылок в Китай

«Укрпочта» возобновляет доставку отправлений в Китай. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба компании.

«С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет», – отмечается в сообщении.

В «Укрпочте» подчеркивают, что импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и для международной торговли. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

«"Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае. Согласно нормам Всемирного почтового союза и ВОЗ у официальных назначенных почтовых операторов-партнеров "Укрпочты" все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не отправляются за границу», – отмечают в компании.

Украинцев просят обратить внимание на то, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.