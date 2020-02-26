Новый Избирательный кодекс значительно лучше регулирует местные выборы, – эксперт

В новом Избирательном кодексе есть ряд узких мест, но при этом он значительно лучше регулирует местные выборы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, на брифинге на тему: «Местные выборы: Как выбирать и избираться по новым правилам» рассказал координатор экспертной группы, работавшей над «Концепцией совершенствования законодательства о местных выборах», Владимир Ковтунец.

По его словам, новый Избирательный кодекс значительно лучше регулирует сейчас местные выборы, чем предыдущий закон. «Устранена проблема непредставления отдельных громад в районных областных советах», – отметил Владимир Ковтунец.

Учтено также предложение обеспечить право самовыдвижения там, где избирательная система это позволяет.

Еще один момент касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Очень важным, на мой взгляд, является внесение изменений в Закон "О Государственном реестре избирателей", где обеспечиваются права внутренне перемещенных лиц. В том числе они могут изменить свой избирательный адрес по статусу ВПЛ и принимать участие в местных выборах», – сообщил эксперт.

При этом, по его словам, в части местных выборов, особенно в районные советы, Кодекс не доработан, как не доведена до конца и сама реформа децентрализации. «То есть, где-то мы имеем очень успешный процесс укрупнения громад. Где-то этот процесс еще не начинался совсем», – пояснил Владимир Ковтунец.

Как сообщалось ранее, Избирательный кодекс Украины, который был принят в декабре 2019 года, включает нормы относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и трудовых мигрантов. Теперь они смогут голосовать на местных выборах.